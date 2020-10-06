內政部預計明年7月全面換發數位身分證(eID)，內政部長徐國勇上午在立法院接受質詢，表示數位身分證晶片由「台灣神山」台積電製造，安全性沒有問題，沒想到網路出現罵聲，直稱就像殺雞用雄三飛彈，但也有人投書回嗆「反數位身分證？乾脆把健保卡也廢了」。

網批數位身分證的部份新聞，被轉到PTT股板(Stock)引發熱議，有的說「身分證需要跑3D遊戲是嗎？用那麼好幹嘛？」、「太神啦！下3奈米囉！」、「IC設計廠商比較重要，代工廠哪家做根本沒差」、「安全性和製造有啥關係……要也要看是誰設計的」、「身分證的晶片需要先進製程喔？是要拿來跑演算法嗎？」

轉發的原Po評論也精采：「有人知道這是用幾奈米製程嗎？一個身分證晶片用到台積，會不會殺雞用雄三飛彈？UMC(註：聯電)做不出來？還有設計晶片的會是哪個廠商啊？GG(註：台積電)很忙了，你政府別下這種毛(利)三到四的單。」

但也有大學助理教授徐堃硯投書認為，內政部預計明年7月全面換發數位晶片身分證，台灣一些人權組織發動連署反對。這些組織認為，晶片身分證可能帶來法律爭議、新增隱私及資安風險。會侵犯個人隱私，甚至造成國安危機。

並認為縱觀新版數位身分識別證的詳細規劃與實際功能，這些疑慮不是杞人憂天，就是指鹿為馬，完全與e時代脫節，或有其它目的。

同時，他也提出以現在全民使用的健保卡，就有晶片身分識別功能。無論是到到大醫院或小診所，只要醫護人員把健保卡插入讀卡機，電腦馬上能連線，取得就醫者年齡資料、就醫和藥品使用記錄。難道這些也是侵害「個人隱私」？

他並直批，把數位身分證的使用，朝向「侵害隱私」，「國安危機」等無限上綱，毫無邏輯地誤導輿論，是不是要把健保卡也先廢了。反對數位身分證者，是不是應該先把自己的健保卡剪掉，再出來說？

徐國勇受訪時則表示，預計這個月底所有機器安裝完畢，就開始試行相關作業，至於外界關注個資疑慮，強調會用最嚴格態度保護大家個資，請大家不必擔心。

內政部也指出，規劃推動數位身份識別證（New eID），作為民眾申辦各項政府服務之身分識別。為利後續工作之進行，於109年3月19日訂定發布「國民身分證全面換發辦法」，規劃於110年1月至6月進行小規模試行換發作業、110年7月啟動全面換發作業。徐國勇表示，初期將在澎湖縣、新竹市試辦，新北市板橋、中和地區因門牌整編作業，約有20到30萬人需換發身分證，也將納入試辦範圍。

(中時新聞網)