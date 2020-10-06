2020金馬電影大師課，繼7月邀來侯孝賢團隊的6位大師開講，11月進行的第二梯次也是夢幻師資，由金馬主席李安領軍，邀請英國電影大師暨坎城金棕櫚獎得主肯洛區、威尼斯金獅獎得主洛伊安德森與和他的監製約翰卡爾森、金球獎最佳外語片《纏繞之蛇》導演安德烈薩金塞夫、《藍色是最溫暖的顏色》監製文森馬拉瓦爾，進行視訊授課。

金馬影后楊雁雁、香港金像獎最佳美術指導得主文念中，則將現場開班。去年才開辦以小班制進行的「金馬電影工作坊」，除了邀請日本名導是枝裕和再度來台，日本金像獎最佳美術得主花谷秀文、揚名好萊塢的電影食物造型師李宛蓉，也將傳授他們的專業。即使因為疫情需要接受隔離，是枝裕和與楊雁雁還是排除萬難提前來台，兩人也將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓。

這些電影大師們將親自選題、規劃內容，傳授創作心法與實務經驗。有「英國電影良心」之譽的肯洛區，幾乎每部作品都在金馬影展放映過，他將探討如何從現實世界萃取題材，揭示體制矛盾與人性複雜。瑞典名導洛伊安德森與監製約翰卡爾森將藉由14年鑄造的「人生三部曲」，闡述以定焦定鏡濃縮荒誕人生的北歐美學。俄國名導安德烈薩金塞夫將自陳作者風格的形塑，剖析意在言外的敘事功夫。被譽為坎城常勝軍的發行公司Wild Bunch創辦人文森馬拉瓦爾，也將闡述他對亞洲電影在世界影壇發展的精闢解析。

除了上述課程將以Live視訊進行，還有大師面對面的現場課程。不僅有李安的專場，藝術指導文念中將以《無雙》、《黃金時代》等片剖析造型設計如何豐厚劇本描述未盡的角色人生，他也將帶來記錄許鞍華40載光影人生的導演作品《好好拍電影》。以《爸媽不在家》、《熱帶雨》囊括兩座金馬獎的楊雁雁，也將無私分享她解構劇本創造角色的演員必修課。

「金馬電影工作坊」則邀請坎城金棕櫚得主是枝裕和再度來台傾囊相授導演功課，他得知偶像侯孝賢榮獲金馬獎終身成就獎，特別同意金馬影展放映他1993年的紀錄片作品《電影映照時代：侯孝賢與楊德昌》，導演也將出席映後座談。以《大奧：女將軍與她的後宮三千美男》贏得日本金像獎優秀美術獎的花谷秀文，將帶領學員漫步台北街頭，探究場景如何鑄造電影的世界觀。操刀Netflix影集《安眠書店II》的食物造型師李宛蓉將深度指導學員。

「金馬電影大師課」第2梯次系列課程將於11月11日至20日期間，在台北文創大樓文創會所舉行，歡迎電影工作者、影視產業從業人員、影視科系師生報名參加，10月22日下午1點起於官網活動頁面開放報名，更多「金馬電影大師課」課程消息將在官方網站、臉書粉絲頁、IG等陸續公佈，敬請期待。

(中時 )