台北的白天鵝機構、以及高雄的清景麟建築團隊、襄揚建設等3家建商聯手，將在房市熱絡的台南市南台南新都心重劃區，推出2個大樓住宅建案，總銷合計110億元，全國農業金庫6日攜手26個各縣市農漁會信用部，舉辦20億元的聯合授信簽約，金融機構和建設公司要一起創造多贏的局面。

全國農業金庫董事長吳明敏、清景麟地產董事長林聰麟、白天鵝機構豐鉅建設董事長陳清堯、以及襄揚國際董事長洪政祿等代表，6日在漢來飯店，簽訂聯合授信合約，農委會農業金融局長李聰勇、高雄市農會理事長蕭漢俊等人出席見證。

清景麟建築團隊董事長林聰麟6日指出，位於台南市東區的南台南新都心第一期區段徵收區土地，今年7月由清景麟建築團隊旗下豐鉅地產，以平均每坪61.6萬元，總共標得2塊共4,092坪「住五」土地，總額約25.26億元。

林聰麟表示，4,092坪的土地將由清景麟地產、白天鵝機構、以及襄揚國際等3家建商共同開發，各自持股比例為40％、30％、以及30％，全國農業金庫邀集26家農漁會信用部，統籌主辦的20億元聯合授信案，將用於該案的開發。

他說，清景麟建築團隊目前正在南台南新都心重劃區，推出「清景麟巴克禮」，每坪預售成交價，已經從開賣時的24萬到26萬元，上漲到每坪平均成交價28萬元。

林聰麟指出，未來的4,092坪，將分2期開發，「清景麟2期」預定明年329檔期推出，總銷約50億元，預定每坪成交價30萬元，「清景麟3期」預定明年928檔期推出，總銷約60億元，預定每坪成交價將比30萬元還高。

他說，南台南副都心為台南市都市計劃重點發展項目，位於台南市東區，鄰近台南市文化中心、巴克禮公園等公共設施，加上未來台鐵地下化將增設南台南站，可望帶動周邊區域發展，成為大台南發展新聚落，未來前景看好，將繼續在該區佈局。

(工商 )