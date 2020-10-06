被譽為嘻哈怪物新人的高爾宣，今年以專輯《#osnrap》和單曲〈WithoutYou〉入圍金曲獎「最佳新人獎」和「年度歌曲獎」，他日前和去年以《希遊記》拿下金曲獎最佳國語專輯的孫盛希，一同接受《ELLE》雜誌專訪。日前高爾宣和金曲獎擦身而過，他直言並不想得獎，「因為得獎只會獲得更多關注，我不喜歡被關注。」

高爾宣說，從事教職的父母，起初不支持他走音樂路，希望他當醫生或老師，他和父母爭取3年時間，從美國休學後做音樂至今，迅速竄紅交出亮眼成績。抱著愛音樂的初心入行，但高爾宣體會「有很多事情會妨礙你玩音樂，像這個圈子的複雜、言論跟工作檔期。玩音樂跟當藝人不一樣，不是所有人都喜歡當藝人，有些人只是喜歡單純玩音樂，所以玩音樂難的是要身兼多職，縱使有很多言論批評，但仍可以堅持在音樂這條路上」。

高爾宣認為，這一路上成長是不自覺的，每當回頭看一兩年前寫的歌，當時自認很厲害的作品，發現還可以修得更好一點，才發現原來自己已經成長了。他坦言「其實音樂帶給我很多負能量，因為我不只是興趣玩玩，而是靠音樂賺錢，目前最大的夢想就是，三十歲前退休，不再靠音樂賺錢」。也呼籲想走音樂之路的人「不要太單純，這個圈子很複雜。不要以成名為目標，因為很不切實際，名氣不會跟著你太久，先以興趣去走，有興趣就會一直做下去。」

本身為韓國華僑的孫盛希，剛來台灣時，因為語言關係，產生許多誤會而受挫，經過磨練後，自己也成為情緒穩定的人。她說音樂給她了目標，讓她動力繼續往前，對生活也更充滿希望，最大的夢想是跟John Mayer站在葛萊美獎的舞台上一起表演。對於退休想像？她設定在70歲，但認為50歲還會在娛樂產業中，也希望有機會當節目製作人，製作旅行或愛情實境秀，希望屆時有能力培養新人。

高爾宣、孫盛希接受雜誌專訪。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

孫盛希說，音樂給她了目標，讓她動力繼續往前，對生活也更充滿希望。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

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