獅潭發紓困金首日 村民喜獲2000元紅包：現金最好用

因疫情紓困政府各種實體、電子票券盡出，但對不懂3C的長輩來說，還是現金最實用，繼彰化縣部分鄉鎮豪發現金振興經濟，苗栗縣獅潭鄉也在9月底宣布每人發放2000元紓困金，10月6日發放首日，選在獅潭鄉唯一的原住民村落百壽村開始，村長池武雄搶頭香，連同家人的份，8個紓困金紅包歡喜入袋。
池武雄說，百壽村包含原住民部落約有353人，政府許多振興券都要用抽，但鄉下長輩不會使用電腦、手機，也不清楚如何抽獎，領到現金最好用，6日除了領自己的份外，也受妻子和堂兄弟委託幫忙領取。百壽村上午9時開始發放，村民領到2000元紅包笑得合不攏嘴，直說「現金買什麼都可以」。
獅潭鄉長謝春梅表示，苗栗縣目前僅獅潭發放紓困金，獅潭同時也是全縣18鄉鎮，年齡層次最高的鄉鎮，中央發放紓困金，鄉內許多老人無感，拿到三倍券也不知道到哪消費，有部分由村長吸收換現金給村民，還有動滋券、客庄券、藝fun券等，鄉民不會用智慧型手機，大嘆是「看得到、吃不到」。
謝春梅指出，獅潭鄉自有財源不多，在財源允許之內，由代表會提案，公所制定自治條例，在8月25日仍設籍獅潭的鄉民皆可憑身分證、印章領取2000元紓困金，對鄉民來說不無小補。公所祕書王千道說，發放紓困金有參考彰化和美、花壇的經驗，獅潭鄉約有4100多人受惠。
(中時 )
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