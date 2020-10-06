苗栗縣獅潭鄉6日起發放2000元振興紓困金，首日上午在百壽村開始發放。（巫靜婷攝）

因疫情紓困政府各種實體、電子票券盡出，但對不懂3C的長輩來說，還是現金最實用，繼彰化縣部分鄉鎮豪發現金振興經濟，苗栗縣獅潭鄉也在9月底宣布每人發放2000元紓困金，10月6日發放首日，選在獅潭鄉唯一的原住民村落百壽村開始，村長池武雄搶頭香，連同家人的份，8個紓困金紅包歡喜入袋。

池武雄說，百壽村包含原住民部落約有353人，政府許多振興券都要用抽，但鄉下長輩不會使用電腦、手機，也不清楚如何抽獎，領到現金最好用，6日除了領自己的份外，也受妻子和堂兄弟委託幫忙領取。百壽村上午9時開始發放，村民領到2000元紅包笑得合不攏嘴，直說「現金買什麼都可以」。

苗栗縣獅潭鄉6日起發放2000元振興紓困金，首日上午在百壽村開始發放。（巫靜婷攝）

獅潭鄉百壽村長池武雄一早就來活動中心，替自己和家人領2000元紓困金，坦言還是現金最好用。（巫靜婷攝）

獅潭發紓困金首日 村民喜獲2000元紅包：現金最好用

獅潭鄉長謝春梅表示，苗栗縣目前僅獅潭發放紓困金，獅潭同時也是全縣18鄉鎮，年齡層次最高的鄉鎮，中央發放紓困金，鄉內許多老人無感，拿到三倍券也不知道到哪消費，有部分由村長吸收換現金給村民，還有動滋券、客庄券、藝fun券等，鄉民不會用智慧型手機，大嘆是「看得到、吃不到」。

獅潭鄉公所6日起逐村發放紓困金，請鄉民注意各村領取時間，若不克前往，也能自10月20日起至11月30日止，於公所上班時間到財福課領取。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

謝春梅指出，獅潭鄉自有財源不多，在財源允許之內，由代表會提案，公所制定自治條例，在8月25日仍設籍獅潭的鄉民皆可憑身分證、印章領取2000元紓困金，對鄉民來說不無小補。公所祕書王千道說，發放紓困金有參考彰化和美、花壇的經驗，獅潭鄉約有4100多人受惠。

(中時 )