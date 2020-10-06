新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？

近期有不少粉絲都在問，台幣不斷升值，而且已經觸及<楊總裁防線>，現在是進場佈局美元的好時機嗎?

老實說，從外資淨匯入和台幣的走勢來看，台幣實質交易區間要突破29元，繼續升值到28字頭應該不是問題。

因為有幾股力量，推動台幣續升趨勢，例如美元指數空頭走勢還沒反轉跡象，加上台灣央行連續二個季度凍息，此外,台灣經濟和疫情控制相較於歐美屬前段班，外資仍然淨匯入中。

因此，很多法人認為台幣應該還會再升值，現在還不是進場買美元的時候。

然而，我卻認為，接下來是可以準備分批佈局美元的好時機。

為什麼呢？有三個理由。

第一個是，美元針對台幣的升值空間有限。

意思是說，即使美元指數進入底部區，跌勢未止，也還未打出底部型態，但針對台幣的匯兌升值空間已經不多了。

因為，雖然以國際角度來看，買美元避險的功能不大，但對台幣匯市結構來說，台幣已升到這二十年來，台灣貨幣流通規模和出口商能承受的極限了。

圖文/狄驤授權提供

儘管美元兌台幣的歷史新低是在25元區間，但那是在1997年亞洲金融風暴之前，台灣GDP正以７％驚人成長率狂飆，定存利率平均，都在7%～8%間的經濟大躍進的擴張期。

老實說，隨著時空條件不同，台幣要回去那個區間，是幾乎不可能的事了。

因此，我們不妨就以這二十年的走勢來當位階基準來看，過去台幣最低值也是在28元到29元的區間，二十年來的最低值，也因為2011年美國的二次QE，才讓台幣升到28元左右，接下來就開始走貶。

因此，當台幣的升值，像一條被擰乾的毛巾，已經擰到沒有水，擰到毛巾纖維都快斷掉，這時開始站在美元買方，才是<聰明錢>的避險策略。

第二個理由是，美元指數位階，已來到蛋糕三切的最低階。

我在<MIB>總投入門課程中有提到，不管投資任何商品，都可以用<蛋糕三切法>來判斷位階的高低，再以此判斷適合做多或做空，目前美元指數的位階較接近低位階。

由此可知，即使美元指數再往下跌，下跌幅度也有限，但相對的，一旦出現底部型態，反彈或回升的空間就很大。

畢竟，美元指數的強弱，除了看FED的貨幣政策和美國經濟成長，主要還是來自歐元，英鎊和人民幣和日元等，其他經濟體主要流通貨幣的體質和對美元的需求。

因此，除非歐盟經濟起死回生，英國脫歐順利，中國經濟成長在美國各方面制裁下，仍然有高速成長，否則美元很可能在疫情趨緩或疫苗上市後，開始轉強。

圖文/狄驤授權提供

第三個是，要小心外資的快閃，讓台幣大幅貶值。

美元兌台幣價格已觸底接近前低，以台幣的歷史走勢來看，只要台幣升值觸及歷史低點或創新低後，外資撤離台灣的速度會很快，3~5個月外資就會撤離，台幣甚至會跟著貶值約10-15%，這是很驚人的貶幅。

如果是碰到金融風暴，那麼台幣就會出現更嚇人的貶值幅度。

比如：

1997亞洲金融風暴台幣從26貶值到35貶值幅度40%。

2000年網路泡沫危機，讓台幣從30貶值到35貶值幅度17%。

2008年雷曼兄弟引發的金融海嘯，讓台幣從30貶值到35元，貶值幅度也高達17%....。

當然了，我不是說接下來，全世界又要發生金融風暴。

而是從避險角度來看，一旦外資大舉撤離台灣，那時如果你手上沒有美元，當台幣快速貶值，那麼你的實質購買力就會下降，等於你的＜勞動價值＞又再被外資剝一層皮。

話說回來，當台幣來到了歷史＜脫水極限區＞，也就是如同毛巾被擰到脫水極限時，聰明錢除了要開始佈局美元之外，過去那些因為台幣升值受害，例如台灣的核心出口產值，半導體業和近期蒙受巨大匯損的工具機產業，也可以逢低佈局。

因為，如果台幣開始貶值，這些出口產業就會賺到匯差，財報也會相對好看。

總之，我認為美元兌台幣的價格，在29元以下都是好買點，但切記一定要分批買進，不能一次把彈藥用光。

畢竟，目前全球經濟還不穩定，而且又逢美國大選和我們有地緣政治上的風險，儘管現在可能不是最低點，只是觸及前低，但如果你現在就把彈藥一次打完，不管未來出現任何情況，你都會沒有子彈來反應，只能淪為俎上之肉，任由市場宰割。

本文由PressPlay專欄作家狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)