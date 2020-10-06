「微笑女神」竹內結子上月27日在跟家人吃過晚餐後，獨自回房沒再下樓，凌晨被丈夫發現在更衣室輕生身亡，留下才8個月大的稚子，由於竹內結子沒留下遺書，加上相傳沒有產後憂鬱相關就診紀錄，讓家屬及外界難以得知她輕生的真正原因，如今眾人關注她14歲大兒子未來的生活問題，現任丈夫中林大樹果斷對外表態，兩個兒子都要留身邊養，讓人相當感動，也因此掀起對生父中村獅童的罵聲。

竹內結子輕生消息讓親友都震驚悲傷不已，但事情已經發生，如今事發10天，外界漸漸開始擔心「留下的人」該怎麼辦，尤其是她跟中村獅童的大兒子該何去何從？所幸中林大樹不離不棄，堅決不丟包，據悉，大兒子當年相當支持竹內結子再婚，認識中林大樹後，兩人相處融洽，中林大樹總帶他去潛水，兩人很快以父子相稱，大兒子對繼父的情感，比對生父中村獅童還深。

外界一度揣測中林大樹在演藝圈不是太有名氣，竹內結子可能背負家庭經濟壓力，但事實上他是藥廠富二代，爸爸還是公會會長，家境非常好，而事發後傳家族有人提議讓竹內結子的姊姊領養兩個兒子，但遭中林大樹拒絕，堅持扛下育兒責任，以慰亡妻在天之靈。

對於中林大樹勇敢表態要養育兩個未成年孩子，外界欣慰之餘，也擔心他當單親爸一打二不知有沒有辦法勝任，同時想到中村獅童的無作為，更加討厭，網路上批評他的聲浪變得更加猛烈，形象可說差到谷底。

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