趙姓男子昨騎乘機車自林口交流道上國道一號高速公路，並於國道上叼菸蛇行，且不遵循及理會國道警察之指揮與鳴笛，造成10車連環車禍，趙男及員警多人受傷。趙男的行為，連台灣高檢署看都不下去，今天下午簡報分案發交新北地檢署偵辦追究趙男公共危險罪責，高檢署要求新北地檢署儘速查明案情，確保高速公路用路人之行車安全。

國道1號北上38公里泰山路段5日發生嚴重連環車禍，5日上午11時，1號北上38公里處竟有一名普通重機機車騎士誤闖，趙男騎車囂張叼著菸，在道路上不斷蛇行，湊巧巡邏中的國道警察發現他，但騎士卻在被攔下前就遭後方小貨車追撞，幸好員警將一把拖出護欄逃過死劫。

警消表示現場總計造成，包含機車、小貨車、全聯結車、小客車和客運車等10部車事故，一名大貨車駕駛、一名聯結車駕駛、一名機車騎士受傷送往林口長庚，至於二名員警手部、腳部輕微擦挫傷無大礙。

這場連環車禍當下封閉4線道，僅1線道可通行，經過2個小時的處理，目前已陸續恢復車流。警方表示，機車騎士趙男因騎機車上高速公路，且單手騎車抽菸、變換車道未使用方向燈，依法開出最高達3萬元罰金，另外受損汽車也可向騎士求償。

(中時 )