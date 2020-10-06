三星（Samsung）先前率先在Galaxy Note20系列中導入OneUI 2.5介面，並隨後下放到到其他機種。而在Galaxy S20系列更新OneUI 2.5之後，最新接棒的機種輪到了Note10系列（含有Note10 Lite），新功能還不少，快來看看！

針對Note10系列的OneUI 2.5所更新的內容，跟針對Galaxy S20系列提供的很像，新功能大多一致，包含強化專業影片功能、支援無線DeX，並加入在Galxy Note20系列才宣布的一些新功能，例如匯入PDF檔案等。且一併將安全修補程式更新至最新的2020-09-01。

適用於三星Galaxy Note10系列的OneUI 2.5更新內容。（手機截圖）

要升級前，先提醒讀者。因為升級到One UI 2.5之後可能導致Samsung Pass App出現錯誤，建議要在升級之前先將Samsung Pass更新到最新版本。以下是OneUI 2.5針對Note10系列加入的新功能清單：

＊Samsung DeX：無線 DeX連線支援（透過 Wi-Fi Direct(與Miracast相容)與電視進行無線連線）；快速面板-DeX，建議使用2019年後上市的Samsung SmartTVo。支援螢幕縮放和字型大小選項,可在各種顯示尺寸下客製化。

＊Wi-Fi：如果能夠測量附近Wi-Fi路由器的連線品質資訊的話，則該資訊將顯示為非常快、快速、正常、或慢速（此功能可以在「網路品質資訊顯示」設定中開啟或關閉）。當使用者試圖存取具密碼保護的Wi-Fi路由器時，現在有項新增功能可以讓使用者向附近的人(且該人已儲存在使用者聯絡人清單中並且已連線至該路由器)要求取得Wi-Fi路由器密碼（當可以要求取得密碼時，「請求分享密碼」按鈕會出現在 Wi-Fi密碼輸入畫面上）。

＊Always On Display：Always On Display支援 Bitmoji貼圖。(時鐘樣式)

＊三星鍵盤：鍵盤搜尋功能中新增一項新功能，可以讓使用者搜尋YouTube。橫向模式支援分割鍵盤。鍵盤設定頁面中「管理輸入語言」畫面的搜尋功能已經更新，方便使用者尋找欲新增或刪除的鍵盤輸入語言。

＊相機：專業影片功能強化。

＊訊息：新增功能讓使用者能向儲存為預設SOS訊息聯絡人撥打電話，新增功能讓使用者可以在24小時內每30分鐘傳送一次SOS 位置分享訊息。

＊Samsung Note：支援匯入PDF檔、可於文字上方新增手寫內容、支援分割頁面以及依頁數搜尋。

根據三星先前的規劃，OneUI 2.5軟體更新除了支援Galaxy S20系列、Galaxy Note20系列以及Note10系列外，Galaxy S9、 S9+以及Galaxy S10、S10+、S10e，還有Galaxy Z系列摺疊手機，Z Flip、Z Flip 5G、Galaxy Fold等機種，也都將獲得更新，來獲得三星替Galaxy Note20納入的部分新功能。

(科技)