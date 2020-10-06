北市府主張「自己的汙水自己清」，將原本管轄的八里汙水廠，將移交給新北市管理，並斥資108億元，自建濱江、民生汙水廠，最快年底動工。但北市議員王鴻薇6日質疑，市府僅邀請里長參加說明會，且還說要蓋「水資源中心」，沒說是汙水廠，形同迴避監督、掩耳盜鈴。衛工處澄清，都有詳細說明、一一解釋。

衛工處副處長李志榮指出，八里汙水廠每日處理量132萬噸汙水，北市因需「自給自足」，明年6月底前將八里廠移交給新北市，目前民生廠正在發包中，濱江廠預計明年底發包；另外還有迪化、內湖廠尚在計畫，社子島等環評開發後，也會計畫興建社子島汙水廠。

北市府目前正在發包興建民生汙水處理廠，但居民擔心會造成汙染惡臭，圖為興建的預定地。（民眾提供／張穎齊台北傳真）

「別想強度關山！」王鴻薇痛批，說明會中只提到要蓋的是水資源中心，里長根本不知道要蓋的是汙水廠，報告內容也沒說清楚處理量、汙水來源、汙染影響評估，也都沒有邀請地方議員，居民也聽不懂，毫無誠意，行徑如「球員兼裁判」，罔顧居民權益。

王鴻薇說，環保學者與團體都擔心，籌建濱江、民生2座汙水廠，將增加汙水放流，基隆河汙染惡化恐淪「黑龍江」，即使有深度處理，但效果差不了多少，無法根除汙染，硬要發包興建沒必要的汙水廠，若未來蓋起來繼續偷排廢水，將讓中下游居民飽受汙水之苦，要求市府重新與居民、各層級單位聯絡溝通。

李志榮回應，有辦3、4場說明會，都有通知，只是沒邀請到議員，且有些民眾不是很關注此議題，有的參加也只是聽聽，但其實現場有滿多意見，都有一一詳細解釋，汙水廠是削減汙染臭味、不會增加汙染。

(中時 )