北市陳姓男子酒後放火燒燬中山捷運站出口處大型傘架桌椅，遭控公共危險罪，陳辯稱喝醉完全不記得，但法官勘驗錄影畫面，陳在凌晨1點多徘徊逗留遭保全規勸，他卻不為所動，還能轉動打火機引燃傘布、塑膠板，火勢擴大後，迅速從容離開現場尋找出口，與常人無異，依法判處有期徒刑1年2月，可上訴。

50歲陳男酒測值0.7mg／L，去年9月15日凌晨1點多，持撿來的打火機，遭毀擺放在爵士廣場的傘架桌椅組，所幸保全人員在發現火光後立即撲滅火勢，並未釀成更大災害。但案發地在捷運站內，附近有人工草皮，若保全人員未及時撲滅，會擴散至電梯、電扶梯、樓梯、天花板以及商店家，法官認定有發生危害的蓋然性。

陳辯稱不是故意引燃，因喝醉完全不記得拿打火機點燃傘面，可能是抽菸或是把玩打火機不小心引起的。

判決指出，陳在1點28分坐在傘架桌椅上，直到桌面發出火光引燃火勢，1點42分保全員聞到燒焦味道，趕到現場拿滅火器滅火。而陳在失火前後行走正常，並沒有腳步不穩或左右搖晃等情形，反而是火勢擴大後從容離開，其辨識能力並未因酒精而降低。

法官考量，陳否認有放火的故意態度不佳，且過去3年有酒後駕車的前科，依法判決有期徒刑1年2月。

(中時 )