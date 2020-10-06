宏捷科（8086）9月營收以3.12億元再創56個月來新高，也是睽違近5年、單月營收重返3億元大關。法人指出，5G手機換機遞延，目前仍以4G手機為主流，有利主攻4G PA（功率放大器）的宏捷科，而華為事件下其他中國手機品牌拉貨轉強，加上蘋果新機蓄勢待發，美系客戶訂單回籠增速，訂單能見度已看到年底。

宏捷科9月營收月增8.87％、年增31.47％，是在2016年1月以後，首度單月營收突破3億元大關，整體第三季營收達8.8億元，季增4.76％。在5G手機換機遞延之際，宏捷科挾品質及報價優勢大為受惠，法人樂觀預期，未來有機會通吃4G PA代工市場。

此外，中國手機因華為事件市佔率重新洗牌，OVM品牌（OPPO、VIVO、小米）積極搶攻市佔、提高庫存，拉貨力道轉趨強勁。另一方面，蘋果（APPLE）新機也蓄勢待發，由於美國疫情持續籠罩，美系客戶產能不足，使其訂單回籠增速，訂單能見度已看到年底。

展望第四季，宏捷科將持續受惠轉單效益，以及客戶積極備庫存，外加新產品陸續上線，訂單滿手，法人預期，今年第四季將淡季不淡，樂觀以待。

(工商 )