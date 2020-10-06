高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）6日公布自結9月合併營收2.27億元、月增11.79％、年增25.67％，續創2020年單月營收新高；累計2020年前九月合併營收16.06億元、年增9.6％。因和勤的美系電動車零件增量，加上大陸車市成長的加持，公司預估接單旺季效應，將持續旺到今年底。

和勤表示，汽車零件客戶按計畫增量、硬碟零件主攻高階機種，營收按原先預期逐季成長，今年第一至三季營收，依序為4.19億元、5.6億元及6.27億元，且下半年起逐月走高。繼8月之後，和勤9月合併營收續創今年單月新高，在旺季效應持續之下，公司預計第四季營運，將是今年最旺的一季。

和勤指出，公司9月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.52億元，創下歷史新高，占比65.77％；硬碟機構件（VCM Plate）0.75億元，占比32.42％。

根據中國汽車工業協會統計，大陸的汽車市場自4月起，單月汽車產銷量均在200萬輛以上，且連續五個月呈現產銷年增走勢，使得和勤同期的營收，也是年增表現。

尤其，今年下半年為大陸車市傳統旺季，和勤的汽車零件單月營收，也自6月起連續第四個月，創下今年單月新高，因而帶動公司營收走揚。

至於硬碟（HDD）產業需求平穩，和勤今年下半年部分新產品，進入量產，產品組合以高階雲端伺服器為主，同時也持續拓展新客戶。

和勤說，公司產品變速箱、門鎖、發動機、座椅及煞車系列等產品，主要供應大陸合資品牌車廠，技術與開發能力的優勢下，公司有七成以上產品為獨家供應，且訂單延續5至10年。在產品優勢及近年深耕客戶的基礎下，每年可有雙位數的穩定成長空間。

2020年新冠肺炎疫情，促使車廠調整零件採購政策，過去在海外採購零件，將逐步在地化，和勤正在進行多項產品開發案，未來一、二年將陸續發酵，為公司在原有營運成長基礎，再添新動能。

和勤透露，該公司與美系電動車大廠成功合作，在於公司擁有包含關鍵製程在內的完整製程，2020年更是優化、縮短製程及降低生產成本，因此，雙方合作持續擴大，除原本全球獨家供應零件之外，2020年下半年又有新增零件開始量產，2021年還將陸續增加供應新的零件品項。

和勤自精沖跨入精加工之後，未來除將深化與美系電動車大廠合作外，也將研發生產電池殼體，供各大電動車使用，未來公司的電動車零件營收比重，將進一步提高。

(工商 )