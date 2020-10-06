壽險身故保額沒有500萬元以上，都不算夠。台灣人壽建議保戶用三種方式檢視身故保障缺口，一是淨收入彌補法，二是所得替代法，三是遺族需求法，以3萬月薪的青年來看，沒有500萬元以上的身故保額，有保就跟沒保一樣，難支應家庭的經濟缺口。

台壽引用壽險公會統計指出，國人平均每張壽險保單的死亡給付僅新台幣66萬元，人均壽險保障約160萬元。等於不幸身故，這些保險金給付辦完身後事，能留給家人的並不多，若是家中的主要經濟來源，則此保障明顯不足，家庭生活勢必被迫改變。

壽險業目前都積極推展保障型商品，鼓勵保戶在年輕、有收入時就趁早投保，給家庭支起一定的經濟防護傘，而多少保障才算充足？台灣人壽建議用三種方式檢視。

一是淨收入彌補法，主要適用社會新鮮人、離退休尚有一大段距離者，計算保障缺口方式是將預期個人未來收入減去未來支出，差額就是應有的壽險保額，例如月薪3萬元，還要工作40年才可能退休，未來收入就約1,680萬元，未來支出假設每月2萬元，40年也要960萬元，則壽險額度要規劃720萬元，這樣某種程度可謂保單盡孝或留給家人，確保未來家人生活水平可以跟被保險人在世時一樣。

第二種是所得替代法，台壽表示此方式適用預算充足的高資產族，將家人每年生活費用除以存款利率，就可算出應有的壽險保額。假設存款利率1％，每年生活費50萬元，則壽險保額要規劃5,000萬元，即類似用最保守的存款生息法，確保家人日後生活依舊富足。

第三種是遺族需求法，適合已成家立業有小孩者，要確保自己的保險理賠金，足以照顧家庭、小孩教育費。就要計算遺族需求，如子女教育基金、房貸餘額、每年生活費用等，再減去個人儲蓄。台壽表示，以四口之家為例，若無房貸，建議壽險額度至少要有1,000萬元才足夠。

(工商 )