美豬進口搞的人心惶惶，教育部擬修法規定學校營養午餐限採用國產豬肉，但僅幼兒園、中小學和高中職適用，其餘包括0至2歲托嬰中心、家庭式保姆均無相關規範；新北市議員江怡臻今在市議會質詢時指出，托嬰中心規模小，大多為廚工自行採購食材，難以契約規範，但豬肉卻是副食品常用食材，既然中央尚無規範，「希望新北市超前部署，比中央做的更好。」

新北市議會今召開一至六審各機關聯合業務報告及質詢，針對美豬明年元旦進口一事，國民黨籍議員江怡臻憂心，孩子從6個月大起就會開始吃副食品，豬絞肉、牛絞肉、蔬菜都是常見食材，如今教育部規範保障學齡兒童營養午餐限用國產豬，但學齡前的0到2歲卻無相關公文，保障孩子食品安全，很多家長都向她表達憂慮，希望新北市儘早因應，補強中央的不足。

江怡臻指出，托嬰中心多為20人以下的小規模機構，雖然園方提供固定的菜單供家長參考，但不似學校營養午餐由團膳業者統包，而是由機構廚工自行到市場採購烹飪，很難從契約訂定相關規範午餐限用台豬，至於家庭式保母帶的小孩，幾乎都是跟著大人吃，恐更難規範。

新北市社會局長張錦麗回應，新北市共75家公共托育中心、187家私立托育中心，衛福部確實沒有發文要求托嬰中心限用國產豬等規範，但新北市有新北市的做法，將邀集托嬰中心開會研議，響應新北市不願意用美豬的政策，保障孩子食品安全；保母部分也會透過契約考核、訪視稽查來落實食安狀況。

(中時 )