前主播何庭歡目前擔任廣播節目主持人，擁有高人氣的她，時常在臉書跟粉絲互動，大方分享運動、生活、工作趣事等，常常吸引網友們關注。近日，她則曬出「菜鳥時代樸素妝容」，許多網友看完直呼「青澀美」；她更向大家介紹在她心目中的「發言人典範」。

何庭歡在臉書曬出自己一張七年多前的照片，她解釋，「是因為節目請來的本月份首集嘉賓，對我本人至今職涯，有相當深刻影響！他就是九年前，歡歡初入職場，任職中廣新聞記者時，碰到的第一位發言人 （2011年時任公平會發言人孫立群）」。

何庭歡大讚孫立群，因他身為一個發言人該具備的條件，以及應盡的義務，包括體面的門面（94帥）、隨時on-call好約、口條清晰、辯才無礙、對業務嫻熟、兼顧學理跟實務，又能掌握時事脈動，堪稱是當時她心目中發言人典範。

後來成為前高雄市長韓國瑜競選總統期間發言人的何庭歡則說，「當時效仿楷模之一，就是我們孫發！甚至去年八月走馬上任前幾天，差點沒備好束脩要去請教從行政院卸任的孫發（可惜當時沒約成，但也促成今日一定要請到孫發上節目！）」

而照片曝光後，何庭歡更自嘲「歡歡又沒有眉毛了」。照片更是引發大家討論，很多人都說，「一直都是氣質掛的」、「這角度超顯瘦」、「任何時候都是那麽漂亮」、「菜鳥的歡歡有青澀美，現在的歡歡有成熟美」。

(中時新聞網)