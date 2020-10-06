台中市議會6日進行綠川整治專案報告，市議員李中向市政府建言，請市長盧秀燕思考將台中公園雙十路側的綠川開蓋，營造綠地緩坡親水公園，讓台灣首座百年公園風華再現。水利局長范世億指出，將視經費及克服情形辦理盼打造美麗水岸環境。

李中說，根據交通部觀光局統計資料，104年7月時，台中公園還有29萬6401到訪人次，但到今年7月只剩下20萬526人次，假日只有大量外籍移工聚集，公園的吸引力越來越低。

李中表示，如將雙十路底下靠近台中公園綠川單側開蓋，且不牽涉到民地，未來透過遷移網球場、派出所等設施到公園其他區塊，再由水利專家設計親水綠地緩坡，不僅可帶來新景觀，也能營造假日野餐生活形態，將人潮重新帶回台中公園，讓台中公園重新成市民與外地觀光客心目中熱門地景。

水利局指出，雙十路為連接台中火車站、台中公園、台灣體大、台中一中及台中科技大學等建設的重要交通要道，綠川在雙十路道路下方為雙孔箱涵形式，寬約8至10公尺，長約730公尺；綠川開蓋將減少雙十路約3個車道，可能對交通造成影響。

水利局強調，因台中公園屬考古遺址列冊範圍，水利局於2016年試掘，曾發現陶片等文物，綠川改道至台中公園內，需先進行考古遺址內涵調查評估。市府將視經費及克服情形辦理，盼打造美麗水岸環境。

(中時 )