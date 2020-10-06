彰化縣政府環保局配合環保署政策，將針對20筆、共4.8公頃汙染農地，完成整治改善與種電計畫；彰化縣長王惠美（右4）、環保署副署長蔡鴻德（右5）上午親自至鹿港洋厝里一處已併聯發電的示範光電場視察。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府環保局配合環保署政策，將針對20筆、共4.8公頃汙染農地，完成整治改善與種電；計畫共分為5案，將於明年全部完工發電。其中第一案位在鹿港洋厝里，已於6月解除列管、9月併聯發電。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府環保局配合環保署政策，將針對20筆、共4.8公頃汙染農地，完成整治改善與種電；計畫共分為5案，將於明年全部完工發電。其中第一案位在鹿港洋厝里，已於6月解除列管、9月併聯發電。（謝瓊雲攝）

汙染農地整治種電，全國首發併聯發電。彰化縣政府去年底輔導業者整治鹿港洋厝里農地，彰化縣長王惠美6日偕同環保署副署長蔡鴻德到場視察光電場設置發電情形，宣布縣府共將輔導5案，計20筆、4.8公頃農地種電，為農民增加收入、還可節省公帑，共創3贏。

彰化縣汙染農地面積一度居全國之冠，2016年起向中央爭取8.6億元分2期完成整治，330公頃農地已有270公頃解除列管，預計明年底前將全數解列。配合環保署獎勵補助政策，去年底更輔導整合光電、環工與機電業者，鎖定2017年前受汙染農地發展綠電；其中第一案今年4月整治、6月解列，再以友善工法建置太陽能光電板，已於9月發電。

王惠美表示，這是全國首例由太陽能光電廠商出資，節省公帑500多萬元整治費。本次媒合是全國首創的光電示範，考量20年後，未來還會再做農地使用，因此過程中對廠商的要求更嚴苛。前來見證歷史的蔡鴻德也肯定縣府用心，種電讓農民有收入，汙染農地受到整治，由種電的人負責整治農地，創造三贏。

環保局指出，環保署訂定的「受汙染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」，限定2017年3月底前列管的汙染農地，才有申請資格，以避免不肖業者為種電而故意汙染農地的情形；光電系統設置要求不得鋪設水泥等友善環境工法、減低對農地的影響，且必須維持原地目、不得變更，確保種電期滿後，農地回歸農業持續使用，真正還地於農民。

(中時 )