美國總統川普出院亮相，提振今日亞股信心，台股期現貨皆漲、匯率也強勢攻高。台股大盤今日開高走高，在台積電(2330)穩漲逾1.5%領軍權值喊衝下，包括面板、能源、風電、PCB等紛紛群起而攻，除了電子與金融股齊揚，八大類股也全面上漲，食品、造紙族群表現最為強勢。台股盤初即輕取月線、季線，臨收台積電再一個漂亮甩尾，一舉將大盤拉升至12704.23點，上漲155.95點，總成交值增至1635.06億元；店頭市場收164.42點，漲1.59點，總成交值412.33億元，分析師指出，台股今日一舉收復季、月線，但近一個月來台股量能持續縮減，若台股成交量未能回到2000億元以上，難脫震盪整理格局。

在盤面上，股王大立光(3008)受美系外資及亞系外資調降目標價，今日收在3220元，跌幅2.28%；權王台積電(2330)多頭回神，收盤上漲1.62%，來到439.5元，市值回升至11.39兆元；風電題材的上緯投控(3708)收在漲停板158元；新能源題材獲多頭青睞，表現十分剽悍，元晶(6443)收在漲停板30.55元，茂迪(6244)、國碩(2406)漲幅在5~6%左右；美系外資首次將台光電(2383)納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價185.5元，今日小漲2.68%，收在153元。

分析師表示，由籌碼觀察，外資在現貨場昨日連續兩日買超，屬偏多調整；期貨方面，外資昨日減碼多單4千多口，整體淨多單留倉口數降至2.48萬口，屬偏空調整。本週為上市櫃公司營收高峰期，9月營收表現優於預期的個股將會受到市場青睞，近期在題材上不妨留意遠距工作、太陽能、風力發電戶外運動族群等。

(時報資訊)