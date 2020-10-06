法國水資源和廢棄物管理環保公司威立雅(Veolia)於周一成功地收購法國同業蘇伊士環保集團(Suez)的29.9%股權，為其完全收購的行動鋪上道路，儘管法國政府試圖介入該交易。

威立雅表示，將以每股18歐元價格發出完全收購蘇伊士的要約，該價格接近此前電力公司Engie的出價，而蘇伊士估值將來到112億歐元(約132億美元)。威立雅試圖在該產業分散化的市場加強全球影響力。威立雅的收購行動遭到蘇伊士強烈反對，雙方交易出現濃厚敵對情緒。

在周一，股東之一的法國政府強烈反對該賣給威立雅的交易，然而董事會多數投下贊成票。

威立雅表示，希望在周二恢復與蘇伊士的談判；而威立雅先前曾承諾，除非獲得對方董事會的同意，否則不會發動收購要約。該公司辯稱，該交易將在水資源管理創造一世界級的超級贏家，將有能力對抗來自中國的競爭對手，且收購案將為公司在第一年節省5億歐元的成本。

兩家公司將管理法國大多數的水供應，為克服反壟斷障礙，消息已證實蘇伊士的法國水業務將賣給基礎建設基金Meridiam，Meridiam也保證將保障該部門的就業和投資。

法國政府一直在兩邊協調並維護共同利益。蘇伊士集團此前多次表示，威立雅為敵意收購，將不利於就業，將爭吵引到國會議員的政治紛爭。

(時報資訊)