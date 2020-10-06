根據周一發布的調查報告，因新冠肺炎大流行引發的經濟衰退重創小型企業，今年截至9月，美國商業破產申請件數增加33%，而9月份的新增案件更較去年同期暴增78%。

不過由於政府提供援助方案，今年以來個人提出的破產申請件數反而減少。

法律服務公司Epiq出具月度報告指出，9月依據「破產法第11章」提出的申請案總計達到747件，超出去年同期的420件與8月的525件。今年截至9月的總申請量達到5,529件，較2019年前三季大幅增加了三分之一。

Epiq企業重整部門常務董事Deirdre O'Connor在聲明中表示，提出這些商業申請的，主要是無法取得資本或激勵措施的小型企業。不幸的是，在當前的經濟環境下，這樣的破產將持續增加。

相較之下，非商業破產則較去年同期減少，主要因《CARES Act》等此類政府援助方案有助於防止個人破產潮。今年以來，依據「破產法第13章」提出的非商業申請件數較去年同期減少43%，總計為11萬8,306件。

(時報資訊)