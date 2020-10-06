台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科(8131)2020年9月營收回升至近5月高點，惟受終端客戶調節庫存影響，第三季營收仍微幅「雙降」至近5季低點。不過，隨著旺季到來、市場需求可望回升，公司預期第四季營運可望轉強，使全年營運維持成長表現。

福懋科公布9月自結營收8.07億元，月增1.56％、年減1.98％，為近5月高點，但第三季營收23.8億元，季減0.29％、年減3.08％，為近5季低點。不過，累計前三季營收73.42億元、年增6.43％，續創近8年同期高點。

福懋科發言人張憲正先前法說時指出，客戶因應新冠肺炎疫情提前於首季積極拉貨，隨著終端客戶庫存調節，使第三季出貨動能趨緩。不過，因不同應用市場產品仍有調控急單需求撐盤，預期第三季表現估與第二季相當，實際結果大致符合預期。

展望後市，張憲正表示，第四季營運需觀察疫情及貿易戰影響，但預期隨著時序步入傳統旺季，市場需求可望逐步回升，將帶動營運較第三季升溫，使下半年整體狀況估與上半年相當，全年營運可望維持成長表現。

張憲正預期，遠距工作及教學、電子商務、人工智慧（AI）、5G、雲端運算、網通、邊緣運算及物聯網應用將持續帶動DRAM需求。受惠PC、伺服器、電競產業需求帶動，記憶體模組需求持續增溫，將以短交期滿足客戶需求。

(時報資訊)