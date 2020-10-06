莫比斯圓環創作公社的「青ㄟ搖擺」17日晚間7點30分、18日下午2點30分，將於新竹縣文化局實驗劇場演出。（莫比斯圓環創作公社提供）

莫比斯圓環創作公社的「青ㄟ搖擺」17日晚間7點30分、18日下午2點30分，將於新竹縣文化局實驗劇場演出。（莫比斯圓環創作公社提供）

不一樣的「舞獅」！莫比斯圓環創作公社將以「青ㄟ搖擺」為名，將於10月17、18日於新竹縣文化局實驗劇場演出，融合擊鼓、詩歌、戲劇、現代舞等，常見的舞獅技藝曲牌貫穿全場，用鼓音帶動，探索、反思前進的過程。

莫比斯圓環創作公社藝術總監黃子翎，與今年鍾肇政文學獎報導文學組得主、客籍女詩人尹雯慧，攜手創作跨界實驗劇，將獅鼓的曲牌拜天、高獅、低獅、七星、三拋等，以現代舞方式，帶出4個不同女人的故事。

演出者包含閩籍、客籍、原住民籍不同出身，在成長環境、信仰均有所不同，但從傳統走向現代，雖面臨不同環境與轉折，卻有相似的壓力與挑戰。「青ㄟ搖擺」還有台籍、日本出生的音控師齊藤伸一，呈現舞獅、後搖滾文化的PK。

黃子翎分享，傳統的鼓譜有如沒有文字的詩，也成為她與尹雯慧的跨界合作的契機，由於兩人年紀相仿、性情相投，創作過程有如在探索自我與回顧。而劇名「青ㄟ搖擺」，也如同「青色」的模糊界線，像藍、像綠般的搖擺不定。

新竹縣文化局表演藝術科長郭秋燕表示，莫比斯圓環創作公社的「青ㄟ搖擺」17日晚間7點30分、18日下午2點30分，將於實驗劇場演出，各有80個席次，歡迎大眾給予勇於嘗試的創作者鼓勵，有意者可於兩廳院售票網購票入場。

(中時 )