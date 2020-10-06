康軒文教集團董事長李萬吉於居家檢疫期間外出，遭新北市政府開罰100萬元，疑似要「吹哨者」員工離職，對此，新北市勞工局今（6日）下午2時許前往康軒總部勞檢。勞工局專委張享琦表示，勞檢主要是釐清工資、終止契約等爭議事項及是否有符合勞基法相關規定。

據悉，該名員工在康軒文教集團服務約18年，為公司內部門經理，疑似因透過丈夫向媒體爆料李萬吉於居家檢疫期間外出，遭公司停止電腦帳號等，最後該名員工於9月26日離職。該名員工已向新北市勞工局申請調解，並定10月12日下午2時進行調解

新北市勞工局今（6日）下午2時許前往康軒總部勞檢。（葉書宏攝）

新北市勞工局今（6日）下午2時許前往康軒總部勞檢。（葉書宏攝）

張享琦表示，勞檢主要釐清工資、終止契約等爭議事項，另外要進一步釐清公司是否有符合勞基法相關規定，關於該名員工公司帳號無法使用，要釐清事暫時情況抑或是永久，公司以何種方式終止契約。

至於，該名員工是否是自願離職，張享琦說，要釐清該名員工是否有提出申請書，抑或是公司片面說法，就勞工局立場，會希望有書面資料，比較能忠實表達事實。

康軒文教集團公關長許牧民表示，該名員工自請離職前，公司未對該員工進行任何約談，亦未對其有任何不利的處分，更無逼迫其離職之情事。該案已進入調解程序，康軒公司將派員配合出席調解會。

(中時 )