國民黨立委洪孟楷今天在立法院院會質詢行政院長蘇貞昌，前瞻軌道建設被砍半，前瞻建設究竟有沒有分藍綠？蘇貞昌說，「建設不分藍綠，但有時候綠執政的時候進度會比較快」，洪孟楷則質疑究竟是誰在卡誰？

洪孟楷指出，2017年通過的前瞻基礎建設預算，軌道建設拿到最多預算的前五名縣市依序是高雄、桃園、台南、嘉義、台中，當時都是由民進黨執政，反而大眾運輸需求重中之重的雙北一項新增的都沒有，前瞻到底有沒有分藍綠？

蘇貞昌強調，「不分藍綠」，只要經過行政院核定的預算，未來都依進度編列，「一毛錢都不會少」。洪孟楷質疑，怎麼如今軌道建設卻被腰斬，蘇貞昌說，那是因為軌道建設期程甚長，行政院依進度編列，進度到哪錢就到哪裡，一毛錢都不會少。

洪孟楷接著質詢，大家都希望建設不分藍綠，且蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧也被傳2022可能也要挑戰新北市長大位，中央是不是能跟地方一起共同推動新北建設，新北的建設可以加速推動？

蘇貞昌說，「建設不分藍綠，但有時候綠執政的時候進度會比較快」，洪孟楷追問，「所以是誰卡誰？」蘇貞昌再解釋，「你選區我很了解，比如你講的淡江大橋，就是民進黨執政才核定，你選區我非常了解，我大力支持新北建設，新北很重要，前瞻二期裡面，環狀線北環就一千多億，也是我去核定的。」

(中時 )