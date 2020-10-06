擁有百萬粉絲的本土劇女神白家綺在事業上表現亮眼，跨界主持《醫學大聯盟》、《台灣那麼旺》兩個節目皆廣受好評；在家庭生活也是幸福滿分，不僅有15歲的葦葦與13歲的霓霓兩個女兒，前年嫁給備受期待的戲劇新秀吳東諺，去年兩人愛的結晶小肚臍立刻來報到；白家綺日前在社群媒體宣布喜訊，將成為「四寶媽」，許多人可能都猜白家綺這胎是「意外中獎」，但其實這胎寶寶是白家綺與吳東諺每天向上帝禱告，好不容易才得來的珍貴禮物。

原來去年生小兒子「小肚臍」後，白家綺原本打算「封肚」不生了，但看著小肚臍和姊姊們有極大年齡差距，因此和老公決定再生一胎陪伴小肚臍，兩人更開始「按表操課」，不過前五個月都沒中，夫妻倆持續天天向上帝禱告，半年後總算有好消息，白家綺笑說「本想來如果試到9月還沒動靜就放棄，結果8月就懷孕了！」也搞笑說這年頭生四胎的人不多，政府應該頒「增產報國」的獎牌給我。

聽到媽媽再度懷孕，白家綺的女兒們欣喜若狂，倒是「小肚臍」有陣子都不理她，會親爸爸、姊姊、阿嬤，唯獨排擠媽媽，還會把媽媽推開，似乎感受到「有人要來跟他分享媽媽的愛」而吃醋。直到有天，白家綺孕吐不舒服到在沙發上落淚，小肚臍看見後走過來拍拍她、親親她，自此小肚臍恢復和媽媽親密互動，白家綺也笑說「小肚臍是小暖男」。

目前懷孕3個多月的白家綺孕吐嚴重，她苦笑：「感覺急性腸胃炎加嚴重宿醉。」目前靠針灸來減緩孕吐不適感。也感謝老公從「神隊友」已晉升為「神隊長」，吳東諺一肩扛起所有育兒及家事。夫妻倆至今維持好感情，會在睡前一起禱告，回想一天內值得感恩的事，白家綺說，禱告是促進夫妻感情很好的方式，藉此感謝、說出對彼此關心，且夫妻間肢體接觸、肌膚之親也能促進情感交流，吳東諺早上睡醒時會親吻她的臉頰，她笑說「有時醒突然有個人親過來，真的會被嚇一跳」。

白家綺感謝老公吳東諺在她懷孕期間一肩扛家事，從「神隊友」變成「神隊長」。（嬰兒與母親雜誌提供）

白家綺日前懷上第四胎，目前懷孕三個多月。（嬰兒與母親雜誌提供）

(中時 )