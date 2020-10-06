由中華民國中央軍事院校校友會發起，與民間社團合辦的「璀璨雙十 捍衛中華」踩街嘉年華活動，將於10日國慶日當天於台北市政府前舉行，今天國安局退役上校、活動副總指揮李天鐸接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，當天並未邀請政治人物上台致詞，黃暐瀚提及國民黨主席江啟臣有意出席，李天鐸則回應「當然歡迎」。

李天鐸指出，本次活動希望藉由踩街嘉年華的型態，為國家慶生，並匯聚民間力量，成為社會「捍衛中華、護憲、反獨」的中流砥柱，並藉此宣達「和平無價、戰爭無情」的「無戰」理念，活動參與發起者多係退伍軍人，他們曾經歷戰爭，如今兩岸瀕臨戰爭邊緣，因此發起活動捍衛中華民國，並希望確保和平。

李天鐸透露，因為活動在台北市政府前舉辦，所以有與台北市長柯文哲溝通，柯市長也很贊成本次活動。本次活動雖沒邀請政治人物，但如果有到場者會予以介紹，但不會邀請政治人物上台講話，而是由他本人和活動總策劃人軍事院校校友總會理事長季麟連表示，歡迎一般人也前往參與，但現役軍人不要來，否則可能被政府「紀錄」，

李天鐸還透露，民進黨政府原有意將10月1日定為黃埔在台灣復校的建軍節，其後則考量當日為大陸國慶而作罷，此舉其實是有意將黃埔與過去切割。

李天鐸也說，蔡英文總統自稱是軍人的靠山，希望她不要只是現役軍人的靠山，他對於蔡英文切割現役軍人與退役軍人的做法是有意見的，退役軍人受到抹黑、被視為米蟲，是任何一個國家所未見。

(中時 )