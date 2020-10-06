基隆市文化局舉辦2020基隆好物邁入第5年，6日舉行店家成果發表會，今年與國慶晚會連結，9、10日在好物市集、好港市集設攤實體販售，文化局副局長李添慶表示，民眾只要消費滿一百元即贈送一點，集滿四點就有機會參加抽獎活動。

文化局表示，2020基隆好物文創輔導計畫整合文創人才、設計資源，透過徵選機制，今年決選出具發展潛力文創業者喳吧皮革工作室、索拉花藝設計工作室及女花工作室，並媒合專業設計團隊進行6家品牌深化輔導，執行產品設計及品牌形象改造，融入店家特色以「型、禮、鞋、料、藝、禮」進行專屬設計。

基隆市文化局舉辦2020基隆好物邁入第5年，今年與國慶晚會連結，9、10日在好物市集、好港市集設攤實體販售。（陳彩玲攝）

「凡人與路」設計師宋之凡、邱建基爲市長林右昌量腳訂做一雙「夜浪潮靴」。（陳彩玲攝）

工業設計會理事長張漢寧指出，基隆好物執行5年來，已有超過三十家文創業者接受輔導，邀業界知名設計師和在地業者合作共創，今年三家成功案例業者回鍋，其中「凡人與路」設計師宋之凡、邱建基爲市長林右昌量腳訂做一雙「夜浪潮靴」，以海港夜浪印象轉換潮靴圖騰，邱建基表示，看似靜謐，實則深層不露，如乘風破浪而來，祝福林右昌運勢越走越高調。

李添慶說，2020基隆國慶好市集，現場將由好物市集20攤及好港市集36攤一同舉辦，分別位於港西街西二倉庫、陽明海洋文化藝術館廣場，現場提供消費抽獎，除了看表演也能逛市集，超過千個文創好禮可以帶回家。

(中時 )