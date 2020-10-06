去年鄧姓男子酒後駕車遭判刑確定2個月後又喝酒開車，他衝入對向車道並撞倒路旁鐵絲圍欄，害後方騎機車的楊男閃避不及撞上，人車倒地死亡，鄧男肇事後步行逃離現場，台灣高等法院維持一審認定，判刑8年8月。

判決指出，鄧男被吊銷駕照，去年4月23日晚間他喝酒後開車，沿桃園市蘆竹區八德一路由林口往南崁方向行駛，因控制力不佳，竟向左彎跨越分向雙黃線，高速衝入對向車道，並撞擊路旁之鐵絲圍欄後，駛入路邊草叢中。

該鐵絲圍欄因而傾倒於八德一路往林口方向之車道上，剛好楊姓男子騎機車至該處，閃避不及而撞上鐵絲圍欄，楊男人車倒地，鄧男肇事後將小客車棄置，步行離開現場，楊男受重傷，送醫後仍死亡。

高院維持一審判決，認定鄧男酒駕致被害人死亡，使家屬蒙受喪親、天人永隔之巨大痛苦，肇事後復行逃逸，且犯後一再飾卸狡辯，未見悔悟之意，態度惡劣，且迄未與被害人之家屬達成和解，將他判刑8年8月。可上訴。

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(中時 )