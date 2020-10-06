吳皓昇、梁佑南近日錄衛視中文臺《請問你是哪裡人》，聊婚禮布滿「地雷」的慘痛經驗。吳皓昇表示因老婆文汶個性浪漫，為拍出唯美婚紗照，梳化、地點通通自己指定，拍照道具還從船用到飛機，陸海空都入鏡，拍了2天1夜，整整花了20萬，拍完讓他回家躺三天，苦笑拍8點檔結婚戲都沒那麼累。

結婚前，因文汶剛創立1個保養品牌，想說兩人都明星，結婚那天很多記者會到場，剛好可以趁機宣傳一下，特別花10萬訂做一座品牌人型公仔，還在結婚前舉行了品牌發布會，還沒結婚就花了快30萬。

而結婚當天，光是婚宴桌錢每桌就是超貴3萬6，加上林林總總費用，讓吳皓昇超怕婚宴結束後，可能要把信用卡刷爆才能付清，還好當天光是演藝人員就到了200多人，大家禮金給得超大方，加上很多長輩力挺，最後只有小虧8萬，梁佑南聽到超傻眼直呼：「參加那麼多場藝人婚禮，第1次聽到有人虧錢。」讓吳皓昇苦笑說：「如果是當作品牌行銷大會，只花8萬就真的很划算了。」

(中時 )