川普出院消息振奮美股上漲，台股跟隨齊揚，走高拿下12700點、季線、月線等關卡，類股普揚。早盤電纜與半導體類股先攻，正達(3149)、毅嘉(2402)、元晶(6443)等亮燈漲停。台積電突破440元，市值攀高逼近11.5兆元；股王大立光9月合併營收51.25億元，僅呈低個位數的增幅，令市場失望，股價破底來到3205元，測試3200整數關卡，權王、股王兩樣情。股后矽力-KY(6415)8月繳出創新高佳績，市場有所期待，亮燈漲停為2060元，輕易拿下2000元大關。台股全天維持強勢，收高155.95點，為12704.23點。今日外資(不含外資自營商)買超99.8789億元，投信買超4.1069億元，自營商買超14.3632億元，三大法人買超118.34億元。

類股普漲，其中以電器電纜股最搶鏡，由於今年總體市場需求比往年好，個股發動攻勢，盤中華新(1605)、大亞(1609)、億泰(1616)、合機(1618)勁揚2~3%；宏泰(1612)拚公共工程發電案競標及科技大廠訂單及離岸風電業務，下半年本業獲利無虞，並樂看明年，今日續強上漲3%。第3季面板需求強勁，出現價漲量增榮景，友達(2409)第3季可望結束連6季虧損，友達及群創(3481)股價都出現修正後的反彈，盤中漲幅都達到3%。矽力-KY(6415)衝上漲停2060元，上漲185元，創下歷史次高價，帶動高價股的信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)走高上漲，但祥碩(5269)未能跟上腳步途中翻黑。

台股今日大漲逾百點，同步站回月、季線，電子股比重超過7成為盤面主流，5日RSI為67.90，10日RSI為55.77，9日K值為55.43，9日D值為41.51，20日乖離率為0.5。新台幣今日持續升值，在資金行情旺盛、政府作多、電子及傳產業進入旺季下，台股有機會維持多頭走勢。從籌碼面來看，外資5日對現貨買超3.2億元，今日擴大力道買超近百億元，可望為光輝10月寫下好兆頭，惟由於國慶長假在即，台股仍需補量助攻，否則仍暫難脫高檔整理格局。

瀚亞投信投資長劉興唐建議，未來盤勢觀察2重點，分別為美國財政紓困案是否通過，以及新冠疫苗何時問世。美國新一輪的財政紓困案，市場擔憂將會遭參議院駁回；惟近日川普染疫後共和黨態度可望軟化，紓困案過關機率提高。此外，新冠疫苗若越早問世，不僅將加速實體經濟活動恢復程度，也將帶動市場信心回升，對股市將具有正面之提振效果。

(時報資訊)