豐田汽車與Panasonic合資設立的電池公司周二宣布，將自2022年起，在日本西部一座工廠製造用於混合動力車的鋰電池，以滿足電動車（EV）不斷升高的需求。

由豐田汽車與Panasonic共同成立的電池公司Prime Planet Energy & Solutions發布聲明表示，Panasonic在德島縣的工廠生產線，將有足夠產能每年製造約50萬輛電動車所需要的電池。該公司並表示，全球電動車市場可望持續快速成長。

Prime Planet Energy成立於今年4月，由豐田汽車持股51%，其餘股份由Panasonic持有。該合資企業反映出豐田與Panasonic積極在電池產業提升實力的野心。電池產業對平價電動車的發展至關重要。

Panasonic雖然已是全球最大的電動車電池製造商之一，但作為特斯拉等電動車大廠的電池供應商，Panasonic仍然面臨著來自南韓三星SDI、樂金化學與中國寧德時代新能源科技等同業的激烈競爭。

日本最大汽車製造商豐田上個月表示，公司的電動車年銷量可望在2025年達到550萬輛，較最初的計畫提前5年達成。

(時報資訊)