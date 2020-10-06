和勤(1586)公布9月營收，由於汽車零件客戶按計畫增量、硬碟零件主攻高階機種，9月營收持續來到今年最高，單月合併營收2.27億元，月增11.79％，年增25.67％；累計前3季合併營收16.06億元，年增9.60％。在進入第4季旺季效應，預期將是今年最旺的一季。

和勤9月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.52億元，創下歷史新高，營收占比65.77％；硬碟機構件（VCM Plate）0.75億元，營收占比32.42％。根據大陸汽車工業協會統計，大陸的汽車市場自4月起，單月汽車產銷量均在200萬輛以上，且連續5個月呈現產銷年增，和勤同時期的營收也是年增表現，尤其下半年為大陸車市傳統旺季，和勤的汽車零件營收淨額自6月連續第4個月創下今年單月新高，9月更是創下汽車零件營收新高；硬碟（HDD）產業需求平穩，公司下半年部分新產品進入量產，產品組合以高階雲端伺服器為主，同時也持續拓展新客戶。

和勤產品變速箱、門鎖、發動機、座椅、煞車系列等，主要供應大陸合資品牌車廠，技術與開發能力的優勢下，公司有7成以上產品為獨供，訂單延續5～10年。在產品優勢以及近年深耕客戶的基礎下，每年可有雙位數的穩定成長空間。今年新冠肺炎疫情促使車廠調整零件採購政策，過去在海外採購零件將逐步在地化，和勤正在進行多項產品開發案，未來一、二年將陸續發酵。

和勤與美系電動車大廠雙方合作持續擴大，除了原本全球獨供的零件之外，今年下半年又有新增零件開始量產，明年還將陸續增加供應新的零件品項。而公司自精沖跨入精加工，除將深化與美系電動車大廠合作外，也將研發生產電池殼體，供各大電動車使用，未來公司的電動車零件營收比重將進一步提高。

(時報資訊)