被控在台灣殺害女友的香港男子陳同佳，有意來台投案。行政院長蘇貞昌表示，「除非雙方政府能夠談好此事，否則港府就得自己處理陳同佳案；香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，我們不容許一個殺人犯自由來台。」國民黨大陸事務部表示，蘇揆言下之意就是不允許陳同佳自行投案，並暗示若案子辦不下去，也不是他的責任，而是錯在港府，國民黨呼籲行政院應以更積極的態度面對陳同佳案。

國民黨大陸部在臉書粉專指出，雖然整個過程，港府確有可議之處，但作為有優先管轄權的民進黨政府同樣責無旁貸。原本陸委會副主委邱垂正說有單一窗口，之前就有聯繫。但後來法務部、士林地檢署又說沒有，在過程中還曾想用疫情為由阻止陳同佳直接來台，但防疫中心卻又說收容上沒有問題。最後，行政院把問題導向兩岸司法互助時，陸委會就又歸因於港府是否負責。所以，從陸委會、防疫中心、法務部，甚至到閣揆，相關部門一直缺乏協調，政府對此事當然沒有清楚明確的處置作為，而是走一步算一步地消極面對。

大陸部說，國民黨當然知道陳同佳案的困難所在，也能理解民進黨政府的立場和態度。但即便如此，國民黨仍要呼籲蘇揆，陳同佳案關係我國司法主權、受害者人權，及司法正義彰顯，可說事關重大。況且此案為去年「香港反送中事件」的導火線，不只國際上動見觀瞻，還攸關台港關係的未來，不可謂不重要。蘇揆應要用更積極的態度來面對，而非故作強硬姿態，實際上卻放棄行政院長的高度和責任。

大陸部說，過去政府面對英國籍商人林克穎涉嫌酒駕撞死送報生，且還棄保潛逃的惡劣行徑，雖然我國和英國並無簽定司法互助協定，但因國內群情激憤，法務部仍決定積極偵辦、向英國請求個案司法互助。我國政府為引渡林克穎來台，歷經6年努力、耗費龐大人力和資源後，雖然英國法院判決林克穎不必引渡，但至少展現我國政府的決心和能力。相信在嚇阻外人犯罪、增加國民對司法的信心，及獲得國際聲望方面，都有一定效果。然而，到目前為止，大家還看不到民進黨政府用同等的態度和精神面對陳同佳案。

大陸部強調，從林克穎案來看，所謂堅持「司法主權」，其實是要積極尋求溝通，而非消極地排斥合作。有無簽定司法互助協定，其實不影響雙方透過默契進行實質遣返。即使目前台港官方關係不佳，但政府應以更彈性和以人為本的安排。行政院在質疑港府是否負責之時，或許可以捫心自問，自己有比較負責嗎？台灣民眾應設想的是，若陳同佳案的受害人是自己親人，還能如此平心靜氣看待政府面對此事的態度嗎？

(中時 )