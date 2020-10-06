瞄準非現金支付趨勢，全聯福利中心於2019年5月24日推出行動支付品牌PX Pay，成為全台首家推出自有行動支付的超市，PX Pay上線至今500天已衝破750萬下載數。為便利消費者，全聯宣布自10月7日開始於PX Pay上線生活繳費服務，只要綁定銀行帳戶，不僅能隨時查詢，還可立即繳納信用卡費、電信費、公營事業及規費等帳單，免出門、免排隊，不受時間、地點限制，超方便！另自10月7日起，會員使用PX Pay完成任一種生活繳費，最多可再賺600福利點，預計可再提升PX Pay會員使用率與黏著度。

根據外部資料指出，台灣全年帳單市場規模至少逾19.3億張，約有3.2兆台幣的繳費金流，等於每人每年要繳納約100張帳單，其中超過5～6成的消費者持現金在便利商店臨櫃繳納。對此，為解決消費者痛點並滿足臨時或緊急的繳費需求，全聯會員只要使用PX Pay生活繳費功能綁定銀行帳戶，即可透過手機在線上隨時查詢帳單與繳納，免出門、更不需要現金，一指搞定超便利，而且繳費亦享有福利點數回饋。

全聯指出，上半年在疫情影響下，使越來越多消費者越依賴免直接接觸的非現金支付方式，根據內部數據統計至今，目前非現金支付占比已達約50%，其中PX Pay即占了約一半，合作的11家銀行總綁卡數達250萬餘張；另也發現中壯年比年輕人更愛用的趨勢，40歲以上使用PX Pay支付占比達60%，而女性使用占比則超過7成。

因此，為服務繳費需求，PX Pay鎖定家庭生活繳費的管理者，也是全聯主力客群中的女性消費者，與凱基銀行合作開發生活繳費服務，本次上線功能共有4大服務特色，分別為：支援最多銀行帳戶，包含郵局、農漁會、信用合作社等，以及免外出一指查詢帳單，能即時查詢即時繳費，和智慧提醒不再怕逾期、繳費紀錄筆筆保留可隨時查詢等。目前可繳納項目有28家信用卡費、4家電信費、9家銀行貸款與全民健保、停車、台北市水費等公營事業繳費項目。未來PX Pay也將持續增加繳費內容，成為便利的繳費平臺。

為培養會員從使用到愛用PX Pay，全聯自10/7至12/3期間推出「用PX Pay一指搞定你的生活繳費 再賺600福利點」雙重活動。活動一：首次完成任一繳費項目，即贈300福利點，第二筆(含)後每筆贈100福利點，累計最高贈送600福利點，繳越多贈越多；活動二：完成任一繳費設定，贈100福利點，每一會員限贈送一次。(註：上述活動中，每一會員累計最高贈600福利點，以活動完成時間順序入點，依全聯行動會員註冊的電話號碼為準)

另為了提供消費者更便利的支付方式，並加快結帳速度，全聯宣布自2021/1/1起更新會員權益，改為報電話恕不累積福利點，並提倡下載PX Pay可立即享10項福利，不僅申請不用錢，至2021年1月7日前，單筆消費滿百點數還可享2倍送(原消費滿百贈3點)，而且檔檔獨享優惠，並能使用福利點抵扣(10點抵1元)和點數轉贈等服務。

(科技)