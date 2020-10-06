台水公司七區處坪頂給水廠辦理「800mm多噴孔電動錐形閥更換」，台水公司表示，將於10月14日辦理停水與降壓，敬請用戶配合節約用水。停水區域包含鳥松、鳳山、大寮，以及降壓的鳳山、大寮、苓雅等區，影響超過8萬戶。

停水時間是10月14日上午8時至晚間6時，停水配合施工，合計10小時（含施工8小時及復水時間2小時）。停水戶數為4萬7985戶，包含鳥松區：大竹里、華美里、仁美里、坔埔里。鳳山區：鎮北里、忠誠里、文山里、文德里、文衡里、文英里、武松里、文福里、文華里、北門里、忠孝里、曹公里、海光里。大寮區：後庄里。三民區：寶業里（澄清路以東）、本揚里（澄清路以東）。

水壓降低戶數為3萬3924戶，包含鳳山區：忠義里、中和里、鎮西里、鳳崗里、縣衙里、光明里、新興里、瑞興里、瑞竹里、中正里、埤頂里、成功里、南興里、鳳崗里、縣口里、鳳東里、誠德里、美齡里、東門里、三民里、鎮東里、興仁里（澄清路以東）、協和里（澄清路以東）。大寮區：中庄里。苓雅區： 建軍里（澄清路以東）。

(中時 )