證交所表示，貿聯-KY（3665）之子公司貿聯電子（常州）公司，於202年7月20日董事會決議通過自地委建廠房工程案，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟該公司延遲輸入該項重大訊息，已違反上述處理程序之規定，故處以5萬元違約金。

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