貿聯-KY違反重訊 證交所處5萬元違約金 15:292020/10/06 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，貿聯-KY（3665）之子公司貿聯電子（常州）公司，於202年7月20日董事會決議通過自地委建廠房工程案，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟該公司延遲輸入該項重大訊息，已違反上述處理程序之規定，故處以5萬元違約金。 (工商 ) #貿聯-KY #證交所 #違約金 #重大訊息 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體領航指數 10檔入列 04:102020/10/05 證券．權證 關稅法修正案 納物聯網盯走私 04:102020/10/05 財經焦點 證交所：參訪印尼非為康友背書 04:102020/10/06 財經要聞 《證交所》證交所：未對康友-KY財務背書 斥新經營團隊不實指控 08:012020/10/06 財經 證交所：沒為康友背書 嚴正駁斥不實指控 22:032020/10/05 財經 批簽帳會計師比荒謬還荒謬 康友 擬告勤業高層、證交所 04:102020/10/06 財經要聞 移工酒駕電動車險遭廢聘遣返 法院認定情節輕微判撤銷 12:522020/10/05 社會 黃文烈有萬那杜共和國護照 陳民郎：失聯前曾發微信錄音 21:412020/10/05 財經 康友-KY將啟動全面求償 擬提告勤業所長、交易所 15:512020/10/05 財經 移工酒駕電動單車遭廢聘 判撤銷 04:102020/10/06 社會新聞 財經熱門新聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 數位身分證用台積電晶片 網轟：殺雞用雄三飛彈 - 財經 驚爆2大事！油市逆天狂彈 川普又搶了大功 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。