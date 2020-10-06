安心亞、陳偉殷與夏和熙擔任由財團法人流浪動物之家基金會x CHECK2CHECK推出「守護喵汪計畫 浪愛無限大」公益活動「喵汪守護大使」。而CHECK2CHECK創辦人VIC、網紅CEO森田也大力支持，這回大家紛紛翻玩公益棉T，透過不同剪裁、設計讓衣服有了巧思，安心亞直呼：「很喜歡把一件公益T玩成一個獨特的樣子，也發現原來上衣可以變化的樣子這麼多，又有寵物圖案的可愛，又有個性帥感，穿得很開心！」

森田這次以隨性自然的風格、透過單邊割破設計，多了一種慵懶感覺，「我覺得這個概念很好，能透過改造讓一件T恤穿出個人特色，做公益也要很時尚」。夏和熙則以流蘇概念，隨著氣候，打扮建議可再搭皮外套，「因為接下來也要換季了，短袖的衣服大家穿了可能會有點冷，如果要把T恤當作內搭、有設計感，大家也會比較喜歡，更好搭配」。

而VIC把上衣改成無袖運動風，「這是最簡單的改造，天氣炎熱，大家可以試試！做公益也能改造不同穿法」。

(中時 )