工作人員於聖稜線2.5K里程樁上設置手機可通訊處牌面。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處6日表示，配合山林開放政策，提升登山服務及救難效率，去年與遠傳電信合作，在雪霸園區主要登山步道，進行手機訊號測試並設置可通訊牌示，讓前來雪霸園區的山友能有更便利、安全的登山環境。

雪管處指出，園區8大登山步道及周邊遊憩區森林步道進行手機訊號測試，包含觀霧遊憩區的林間步道、熱門登山路線之武陵四秀，或荒野型路線的大小劍線均有測試，同時將可通訊牌示設置於里程牌上或明顯之處，共計68面，相關資料也同步公告於雪霸國家公園網頁供民眾參考。

雪管處表示，隨著通訊設備科技的進步，民眾聯絡方式多以智慧型手機為主，從事登山活動的民眾也幾乎以手機對外聯絡，但偏遠山區訊號有限，應事前謹記手機可通訊處，發生意外時才能有效對外求援，減少憾事發生。

雪管處呼籲，雪霸園區山高水深，且園區主要登山步道的稜線為放射狀，當山友越過稜線或位處山谷之處時，手機訊號容易受到地形阻隔而斷訊，天氣惡劣轉變時，也會影響訊號品質，目前尚無單一通訊器材可滿足園區所有通訊覆蓋度。

雪管處表示，若有計畫長程縱走或較長天數的登山溯溪行程者，必須同時攜帶其他可通訊設備，並事前規畫登山計畫，包含通訊計畫或撤退應變計畫等，讓每次的登山活動都能順利完成、平安回家。

(中時 )