一名女子至知名連鎖滷肉飯店購買兩個便當，一共花費235元，但返家卻發現，便當菜色從原本的三道配菜，變成只有玉米及筍絲，菜色還重複，令她相當傻眼，由於前往消費的當日，正是下雨天，再加上工作疲憊，便不願再前往退貨，只撥了通電話詢問該店原因。

沈姓女子昨（5）日於《爆怨公社》發文，她圖文並茂地寫下「這配菜是不是太過分了……」，只見她買了兩個便當，一個為雞腿；另一個為紅槽肉，主菜都相當正常，但三格配菜中，卻有兩格重複，不是筍絲就是玉米，讓她感受非常地差，認為這兩個便當竟要價235元，實在貴得離譜。

一個便當內3個配菜格，竟有兩格是重複，令她相當傻眼，於是打電話向店家詢問原因。（圖／翻攝自爆怨公社）

由於昨日處於陰雨連綿的天氣，再加上她工作疲憊，便無力再前往退貨，而是直接拿起電話，詢問該狀況，電話那頭是店長，他於電話中指出「剛剛店裡瞬間人爆滿，以至於沒菜」，並提出若下次有機會會再補一份A菜，當作補償。沈女雖覺得此解釋合理，也能接受，但此次消費感受太差，她便不願再前往。

而網友們看到照片後，紛紛留言「打開看到就沒胃口」、「玉米罐頭？啥鬼」、「沒有綠色的青菜我不行」。據《東森新聞》報導，該連鎖店發言人指出，首先會先跟消費者致歉，該門市未依造SOP供應餐點，將對該店主管祭出懲處，除此之外，也會再加強各門市的教育訓練。

(中時新聞網)