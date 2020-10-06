受新冠肺炎疫情影響，民眾防疫觀念加強，帶動流感疫苗施打意願，台中市長盧秀燕6日在市政會議表示，台中市府今年採購73萬7400劑四價公費流感疫苗供5大族群接種，在全市610家合約院所同步開打，市民施打情形非常踴躍，教育局另採購1萬劑疫苗，讓高中職以下的教師和學生一起在學校接種疫苗。

秋冬流感高峰期將到來，加上全球新冠肺炎疫情仍處緊張態勢，台中市今年採購73萬7400劑四價公費流感疫苗供5大族群接種，更擴大採購逾萬劑疫苗免費提供高中職教師，避免教師為施打疫苗舟車勞頓，提升校園群體保護力。

盧秀燕指出，5日起開始進行疫苗施打，市民施打情形非常踴躍，市府採購73萬多支左右的疫苗，公費疫苗施打對象包括滿6個月大至國小入學前幼兒、小一到高中職及五專三年級學生、醫事及衛生防疫相關人員、50歲以上及具潛在疾病者、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒托育機構人員5大族群。

此外，社會局採購900劑疫苗提供非公費對象的居家托育人員接種，提升校園、托育群體保護力，為了照顧弱勢族群，市府特別編列經費購買近千劑流感疫苗，由30家衛生所提供設籍台中市19歲到49歲低收、中低收入戶家庭成員施打。

(中時 )