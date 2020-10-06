小鬼追思會現場排隊動線混亂。(圖／游定剛攝)

小鬼追思音樂會變調 千人搶位場外爆衝突

想念小鬼！黃鴻升「地球上最浪漫的演唱會」 粉絲排隊入場直擊

小鬼黃鴻升「地球上最浪漫的演唱會」追思會今(6日)晚舉行，預計開放6百名粉絲進場，下午3點發放號碼牌，卻一度引爆激烈衝突，現場一片混亂，粉絲也大喊不公平。

由於昨晚就有粉絲到場排隊，早上也自發性整隊、發號碼牌，但工作人員表示將在3點重新整隊，並以官方發放的號碼牌才有效，讓現場粉絲暴動，搶著要往前卡位，出現插隊行為，場面一度混亂，甚至隊伍裡還有小孩被推擠。

而排在最前面的粉絲也大喊不公平，本來自發性排隊秩序良好，最後卻因主辦宣布排隊起始點，而造成場面失控，主辦單位也表示本來就不鼓勵夜排，不管幾點來排，3點才會拉起始隊伍，屆時會重新整隊。

有女粉絲反應，主張整頓、寫號碼的人，起初只說寫到600號，要求對方幫忙寫時，對方卻說不用寫了，但後來卻看粉絲一路寫編號到1000號，讓她相當難過，哽咽說「我們真的有在隊伍裡，後來被推擠出來，我們也想被寫號碼，可是卻沒辦法」，雖然滾石表示預計開放600位粉絲入場，但該名女粉絲認為有寫有機會，在外頭急著哭紅眼，卻也無能為力，只能拿著排隊照片和滾石工作人員溝通，難過直說：「有的人號碼寫紅色、寫黑色，我們被跳過了，到底要怎麼辦？」

小鬼粉絲後援會提供飲料700杯給進場觀眾。(圖／尤嬿妮攝)

目前排隊等待入場的粉絲已近1500人，但是現場依舊爭議不斷，有部分粉絲表示遵循規定不夜排，一早8點到場排隊時發現有民眾開始解壓縮，對方明明自己一個人，卻開始呼喚朋友到旁在手上搶寫自主的號碼，使得他們不斷不斷被往後擠，加上剛剛突然有人往前暴衝打亂秩序，令人相當無奈。

(中時新聞網)