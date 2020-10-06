念台大電機，未來卻想考公務員？一名網友在PTT發文，表示朋友的小孩建中畢業，重考一年進台大電機，卻在最近聚會時開口說他想考公務員，讓原PO聽了傻眼，「這樣真的好嗎？」

原PO表示，朋友的小孩說像經濟部、智慧財產，或是公立學校都有開缺，可以到這些地方當公務員，日子過得也不錯，「反正家裡有房，存下來的錢拿去存股，何必進科技業廝殺？」但這種價值觀讓原PO很訝異，覺得他家小康而已，不能理解他怎麼只想過這樣的人生，便PO上網詢問廣大網友。

對此大家紛紛留言，「只要家裡不缺錢當然可以」，「可以阿，國家給台大生運作你不滿意？」、「你連公務員有分什麼性質都不懂」、「公務機關清大交大碩士一堆，有什麼大驚小怪的」、「每天上班收租就好」、「當公務員爽爽過 比進高科技爆肝好」、「人家喜歡輕鬆過人生不行嗎」。

但也有一派人認為，「不能自由自在跳槽的公務員，遇到爛主管更慘」、「這種的通常抗壓性很差，當公務員剛好而已」、「同學40幾就退休你還要上班就ok啊」、「如果你同學薪水是你三倍你無所謂」、「我是他爸媽會哭暈在廁所」。

還有人建議這位學霸可以去《科技政委》唐鳳辦公室工作，推動國內智慧政府和數位治理相關業務，「政府現在很缺優秀的科技業人才投入政府端」。

(中時新聞網)