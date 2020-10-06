共軍頻頻擾台，兩岸緊張關係升溫，而台美關係則有突破性進展。但是，私立華梵人文教育研究中心副教授張壯熙卻認為，台美關係升溫，只是重演75年前的韓戰歷史罷了。

美國近日頻頻派遣高官訪台，並通過一系列友台法案，台美關係有逐漸升溫的趨勢，而政府也稱現在的台美關係是最好的時刻。但美國的國家利益和現實利益與台灣不盡相同，現在基於遏制大陸的需要，等於把台灣綁在火戰車上，台海一旦發生衝突，台灣首當其衝，蒙受戰火蹂躪。

對此台美關係近來的演變，看在眼裡張壯熙接受港媒《中評網》的採訪時直言，台美關係近來升溫，只是重演75年前的歷史。當時韓戰爆發，徹底扭轉了台灣的命運。如果不是韓戰在1950年6月爆發，美軍和中國人民志願軍大打出手，華盛頓絕對不會改變對國民政府消極的態度，轉而認定台灣對美國具有重大戰略價值，派遣第七艦隊在台海巡航！

張壯熙更表示，現在美中貿易戰爆發，台灣的存在的意義跟價值，又再度被美國看見，發現台灣原來還是美國的基地，於是重新拿回來使用，說穿了，今天的台美關係，只是75年來的歷史重演一次。

(中時新聞網)