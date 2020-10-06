網友回家發現，陌生人將車子停在自家騎樓，連繫對方後竞得到「等他逛完夜市再來移車」的回應，超扯行徑惹怒網友，教1大絕招反制。（圖／翻攝自爆怨公社）

太扯了！網友分享，有陌生人在他的住家騎樓停車，連繫車主請他移車，竟得到「可以等我逛完夜市」的回應，讓原PO傻眼直呼，明明過條馬路就有計次的停車場可以停車。許多網友看完則建議「開另台車擋在前面」，等他打來請你移車，你再慢吞吞的回去。

一名網友在「爆怨公社」上分享照片表示，「請問來玩把我家騎樓當你家用嗎？」請朋友打電話過去要車主移開車子，竟然得到「以為沒有在做生意，可以等逛完夜市再來移」的回應，讓原PO超傻眼。

該網友指出，他們家裡沒在做生意，但不代表沒有錢買車，出個門買東西回家不能停車，要去外面找車位，這是什麼道理？而且這種事情不止發生過一次，但明明過個大馬路就有計次的停車場，不知情的人還以為他們一直換車。

超扯行徑曝光，引來不少網友撻伐，「真的很離譜！下次直接報警」、「省錢停你家騎樓，只好拍照檢舉讓他噴錢」、「超扯！那是不是看你家沒人就能住進去」、「這會不會太誇張，直接停好停滿當自己家」、「竟然還有臉問能否等逛完夜市」。

另也有網友建議「開另台車擋在前面」，「車停他前面阿！再留電話，他就會打來請你移車，這時你就可以說你要睡了，可以等你睡醒嗎？」、「如果是我，我就開車擋在前面，帶家人出門換我們逛百貨公司」。

(中時新聞網)