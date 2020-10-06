頭份市中央路目前全線進行改造重整成林蔭大道，兩側人行道也重新規畫配置。（謝明俊攝）

中央路全線有15處斜交路口，將加強安全設施。（謝明俊攝）

中央路全線有15處斜交路口，將加強安全設施。（謝明俊攝）

苗栗縣政府目前正全面整建頭份中央路為林蔭大道，全線南北2側共有15處斜交巷道路口，也將全面重鋪，南北2側採取不同的路面鋪設，其中14處巷口是屬無號誌路口，將加強路面警示標誌，以維護行人穿越安全。

頭份市中央路是聯接頭份、竹南的重要幹道，也是頭份市區最寬廣的多線道路，苗栗縣長徐耀昌鑑於中央路景觀貧乏，缺乏先進都市應有的道路景觀及林蔭設施，因而指示工務處向中央爭取經費，規畫「頭份竹南城市慢行綠網建置工程」將中央路全線全部重新改造，重新規畫車道配置，大幅增加道路兩側及中央分隔島植栽，打造成先進都市林蔭大道。

在中央路全線共有15處斜交路口，重建工程將依南北側不同，分別施工重鋪路面，北側人行道鋪面將用壓花地坪，南側人行道鋪面將用高壓混凝土磚鋪面，讓兩側呈現不同的景觀表現。

其中，除中央路154巷有號誌外，其餘都屬無號誌路口，並且為考量行車與路人安全，對斜交路口的用路模式進行改善，並對車流量大的路口，採用瀝青混凝土鋪面，以方便路面維護，減少人行道鋪面損壞。

用路人由支線道進入主幹道時，應禮讓主幹道，因此支線設立明顯的停止線與「停」字，配合停車再開與禮讓行人的標誌牌面，並在路口增設反光鏡，以增進路人及駕駛的行駛視野。

而支線路口所畫設的人行枕紋，設置不同顏色的壓花地坪，並提供給警方做為執法範圍依據。縣府工務處希望藉以人本的都市空間規畫，創造永續美好的在地生活。

(中時 )