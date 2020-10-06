美國總統川普在醫院治療新冠肺炎後返回白宮，緩解了投資人對政治不確定性的擔憂，在風險偏好回升帶動下，周二日股收盤創下近1周新高。

周二日經225指數收漲0.52%，為23,433.73點。東證一部指數亦收0.52%，為1,645.75點。兩大指數均創下9月30日來新高。

華府可望通過更多紓困激勵措施與川普出院的消息，助隔夜美股大漲作收，為市場信心帶來提振。川普的醫療團隊在記者會上表示，總統已經超過72個小時未出現發燒症狀，且其血氧量也處於正常值，但醫療團隊拒絕說明該疫病可能對川普肺部造成的損害，也不願透露川普最近一次檢測為陰性的時間。

受惠於隔夜美股那斯達克指數大漲逾2%，日本科技股與半導體股表現強勢，軟銀集團漲2.41%，Disco Corp漲1.74%。

Panasonic漲逾2%，豐田汽車漲0.71%，稍早前兩家公司合資成立的電池製造商宣布，將自2022年起在日本西部生產線製造混合動力車所需的鋰電池。

(時報資訊)