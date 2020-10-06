MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)市場在疫情催化下，呈現供給緊張，也帶動杰力(5299)9月營收在月增、年增上都超越2成，且在歐美疫情尚未得到明顯控制下，杰力後續表現依舊可期。

杰力9月營收1.97億元，月增加22.36%、年增率21%，單月業績創歷史新高；累計1~9月營收合計14億元，較去年同期增加9.3%，同創歷史同期新高記錄。

歐美國家疫情持續發酵，使得居家辦公、遠端教學的需求預計將一路旺到年底，這也使得MOSFET在去年拉貨力道漸緩後，隨著今年第二季起NB、PC需求量大增，整體市場又回到供需緊張，以今年起疫情一路延燒到今，NB為成長最具爆發力的產業之一，加上全球5大NB廠皆為杰力客戶，也使得杰力營運一路走升，以目前疫情控制狀況來看，NB需求將一路延伸到第四季，甚至是明年初，對杰力營運動能將提供明顯助益。

除疫情帶來的NB商機外，杰力也持續擴大商用NB市場，其在商用NB的市占率也穩定提升，由於商用市場產品的毛利率較高，此也有利於杰力長線的獲利表現。

(時報資訊)