華研(8446)9月營收0.96億元，月增4.24％，年減21％；累計前3季營收8.66億元，年減21.21％。華研表示，下半年國內商演活動增加，以及校園大型活動恢復舉辦，藝人演出機會增加，將可延續到年底的跨年活動。整體而言，今年海外大型演唱會計畫受疫情影響暫緩，少了大型演唱會貢獻，營收因而衰退。

今年華研並未因疫情延遲旗下藝人發表新作品時程，持續累積公司歌曲版權，隨著公開活動開放，公司藝人陸續接獲商演邀約，尤其校園大型活動恢復，正值各大學迎新演唱會、校慶演唱會旺季，更是歌手培養歌迷、宣傳歌曲的最佳管道。華研依照旗下藝人特色有其不同的發展規畫，新生代歌手們像是閻奕格、Karencici、文慧如、李友廷、沒有才能等，累積更多代表作、拉高知名度的階段，除了獨唱作品，公司也邀請跨公司藝人合作，李友廷與金曲歌后魏如萱合唱單曲〈想怎樣〉，閻奕格與J.Sheon共同創作新歌〈從此過著幸福快樂的日子〉，文慧如與邱鋒澤再度合作推出新歌〈Messed Up〉，獲得KKBOX新歌榜第五名的好成績，同業合作為藝人創造聲量，也為公司曲庫帶來多樣性。

此外，林宥嘉、動力火車、F.I.R.、周蕙等已具知名度的歌手，則是推新作的同時，規畫更多的演出活動，其中周蕙11月的「漫步月光下」演唱會，11月28日的門票售罄後，再加開11月29日的場次演出。

華研今年大型公開新人徵選計畫「華研國際ZZ世代練習生徵選」進入校園徵才，日前加入華研的陳昊森，其主演的電影《刻在你心底的名字》，未上映前就已口碑爆棚，上映首日即榮登今年台灣電影開片首日票房冠軍，陳昊森更以此片入圍第57屆金馬獎最佳新演員，未來演藝發展值得期待。

(時報資訊)