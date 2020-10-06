新北市政府勞動檢查處今天前往疑要求吹哨者離職的康軒文教集團總公司勞動檢查，勞檢處專門委員張享琦表示，要釐清工資給付、終止契約等爭議相關事項，包括業績獎金等。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後在居家檢疫期間，蓄意將定位手機放家中、違反規定外出又沒戴口罩，新北市府衛生局當時發現，李萬吉甚至隱瞞外出次數達6次，認定違規情節重大，開罰新台幣100萬元；此外，媒體報導，康軒內部懷疑有員工密報，自行揪出「吹哨者」後要求離職。

新北市府勞工局表示，這名勞工9月22日發現電腦遭停權，隔日向勞工局申請勞資調解，9月25日寄存證信函，以雇主違反勞動契約或勞工法令，依勞動基準法規定於9月26日與雇主終止勞動契約，請求給付資遣費及開立非自願離職證明書。

勞檢處下午前往康軒位於新北市新店區的總公司勞檢，張享琦接受媒體聯訪表示，這名勞工指在未經告知情形下電腦被停權，這屬於終止契約一部分，會一併了解公司是否符合勞基法規定；另會了解當事人是否提離職申請，或只是公司單方面說法，勞工局立場希望有書面資料，忠實表達事實狀況。

康軒公關長許牧民說，公司不會、不敢秋後算帳，這名「吹哨者」進公司18年，於企劃部門任經理職務，實際爆料者是她的先生。

許牧民表示，事發後確有基層員工反彈，認為「吹哨者」 接受公司栽培多年，如果無法接受李萬吉違反居家檢疫規定，為何向媒體爆料，而非照正常程序撥專線1922。

許牧民說，近期剛好年度計畫出爐，這名勞工部門主管擔心資料外流，才暫時把這名勞工的電腦停權，但只針對資料庫，電腦仍可正常使用。（編輯：李明宗）1091006

(中央社)